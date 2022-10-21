Філатов показав, як у школах облаштовують укриття та закликав містян не ігнорувати сирени

У Дніпрі триває розбудова базових укриттів у навчальних закладах. Сховатися від вибухової хвилі в них можуть не лише діти та співробітники, а й всі мешканці - як вдень, так і вночі.

За його словами, такі укриття будуть облаштовані загалом у 116 школах - там де зробити це дозволяють технічні характеристики підвалу. Йдеться насамперед про його наявність, достатню кількість вільного простору, аби вмістити там людей, а також про можливості вентиляції та комунікацій.

Нині приміщення укриттів відремонтовані у 77 закладах. На вході до кожного з них встановлено спеціальну інформаційну табличку про споруджений сховок, а також контактні телефони чергових.

У більшості ще тривають фінальні оздоблення, утім, укриття вже доступні для містян. Усередині укриттів роблять вбиральні та місця для сидіння.

"Зараз проводиться процедура закупівлі тепловентиляторів. За нормами укриття розраховано не менше ніж на 24 години. Реально - дійсно всі 24 години (і навіть більше) можна провести в цьому укритті", - повідомив в.о. начальника відділу технагляду департаменту гуманітарної політики міської ради Дніпра Антон Овчинніков.

Крім цього, в укриттях встановлюють WI-FI та систему аварійного освітлення. Є також комплекти медикаментів для надання екстреної допомоги, вогнегасники і шанцеві інструменти.

Міський голова Дніпра Борис Філатов наголосив: необхідність будувати такі укриття залишається нагальною - в умовах постійних терористичних обстрілів з боку рф.

"Хочу особливо підкреслити - укриття, якими можуть користуватися мешканці прилеглих будинків. І сьогодні, і далі я продовжуватиму такі інспекційні поїздки. Знаєте, треба було бачити, що в цих підвалах було до нашої реконструкції. Зараз ви на власні очі можете переконатись, як тут все зроблено", - заявив Філатов.