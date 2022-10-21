Филатов показал, как в школах обустраивают укрытие и призвал горожан не игнорировать сирены

В Днепре продолжается строительство базовых укрытий в учебных заведениях. Спрятаться от взрывной волны в них могут не только дети и сотрудники, но и все жители - как днем, так и ночью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Днепра Бориса Филатова.

По его словам, такие укрытия будут обустроены в 116 школах - там где сделать это позволяют технические характеристики подвала. Речь идет прежде всего о его наличии, достаточном количестве свободного пространства, чтобы вместить там людей, а также возможности вентиляции и коммуникаций.

В настоящее время помещения укрытий отремонтированы в 77 заведениях. На входе в каждый из них установлена специальная информационная табличка о сооруженном тайнике, а также контактные телефоны дежурных.

В большинстве еще продолжаются финальные украшения, впрочем, укрытия уже доступны для горожан. Внутри укрытий делают туалеты и места для сидения.

"Сейчас проводится процедура закупки тепловентиляторов. По нормам укрытия рассчитано не менее чем на 24 часа. Реально действительно все 24 часа (и даже больше) можно провести в этом укрытии", - сообщил и.о. начальника отдела технадзора департамента гуманитарной политики городского совета Днепра Антон Овчинников.

Кроме того, в укрытиях устанавливают WI-FI и систему аварийного освещения. Имеются также комплекты медикаментов для оказания экстренной помощи, огнетушители и шанцевые инструменты.

Городской голова Днепра Борис Филатов подчеркнул: необходимость строить такие укрытия остается неотложной - в условиях постоянных террористических обстрелов со стороны России.

"Хочу особо подчеркнуть - укрытия, которыми могут пользоваться жители близлежащих домов. И сегодня, и дальше я буду продолжать такие инспекционные поездки. Знаете, надо было видеть, что в этих подвалах было до нашей реконструкции. Сейчас вы собственными глазами можете убедиться, как здесь все сделано", - заявил Филатов.