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Філатов показав чергову партію техніки, яку доправили Третій штурмовій бригади

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Вівторок 13 червня 2023 22:00
Філатов показав чергову партію техніки, яку доправили Третій штурмовій бригади Фото: мер Дніпра Борис Філатов (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Мер Дніпра Борис Філатов відвідав бійців Третьої окремої штурмової бригади у Донецькій області та доправив їм чергову партію устаткування і автівки від дніпрян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міського голови.

"Безперечно, ви пам'ятаєте, що після кожного обстрілу мирних міст державою-терористом, я не забуваю повторювати, що ми не маємо права емоційно вигоряти і зобов'язані конвертувати нашу ненависть у допомогу Силам оборони", - повідомив мер Дніпра.

Філатов також додав, що настрій в оборонців бойовий, а помста за цинічний обстріл житлового будинку у Кривому Розі не забариться.

Так, серед техніки, яку отримали бійці, низка пікапів, "швидких", вантажівок, а також з десяток дронів, тепловізорів та інших приладів, які фахівці міськради використали для модернізації деяких гармат.

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Днипро Борис Філатов
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