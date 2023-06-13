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Филатов показал очередную партию техники, доставленную Третьей штурмовой бригаде

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Вторник 13 июня 2023 22:00
Филатов показал очередную партию техники, доставленную Третьей штурмовой бригаде Фото: мэр Днепра Борис Филатов (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Мэр Днепра Борис Филатов посетил бойцов Третьей отдельной штурмовой бригады в Донецкой области и доставил им очередную партию оборудования и автомобиля от днепрян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу мэра.

"Несомненно, вы помните, что после каждого обстрела мирных городов государством-террористом, я не забываю повторять, что мы не имеем права эмоционально выгорать и обязаны конвертировать нашу ненависть в помощь Силам обороны", - сообщил мэр Днепра.

Филатов также добавил, что настроение у защитников боевое, а месть за циничный обстрел жилого дома в Кривом Роге не заставит себя ждать.

Так, среди техники, которую получили бойцы, ряд пикапов, "скорых", грузовиков, а также десяток дронов, тепловизоров и других приборов, которые специалисты горсовета использовали для модернизации некоторых орудий.

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