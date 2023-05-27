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Філатов показав чергову партію оснащення, яким Дніпро забезпечує бійців

Фото: мер Дніпра Борис Філатов (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Бійці Української добровольчої армії, що воюють у складі однієї з бригад ЗСУ, забрали чергову партію обладнання та амуніції від Дніпра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова.

Зокрема, мова йде про два генератори, прилади нічного бачення та тепловізори, також 120 комплектів шоломів, термобілизни, берців і форми. А ще - дві вантажівки високої прохідності.

"Хочу побажати хлопцям, щоб усе це обладнання, яке передала територіальна громада Дніпра, максимально ефективно було використано на фронті. Ми й далі це робитимемо (підтримуватимемо армійців, - ред.). Не тому, що це мої друзі. А тому, що Українська добровольча армія, мабуть, одна з найбільш ефективних частин наших Збройних сил, наших оборонців. Тому разом до перемоги. Ми завжди поруч", - сказав Філатов.

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ДнипроБорис Філатов