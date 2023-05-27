RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Филатов показал очередную партию оснащения, которым Днепр обеспечивает бойцов

Фото: мэр Днепра Борис Филатов (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Войствующие в составе одной из бригад ВСУ бойцы Украинской добровольческой армии забрали очередную партию оборудования и амуниции от Днепра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова.

В частности, речь идет о двух генераторах, приборах ночного видения и тепловизорах, а также всего 120 комплектов шлемов, термобелья, берцов и формы. А еще - два грузовика высокой проходимости.

"Хочу пожелать ребятам, чтобы все это оборудование, которое передало территориальное общество Днепра, максимально эффективно было использовано на фронте. Мы будем и дальше это делать (поддерживать армейцев, - ред.). Не потому, что это мои друзья. А потому, что Украинский добровольческая армия, пожалуй, одна из наиболее эффективных частей наших Вооруженных сил, наших защитников. Поэтому вместе с победой. Мы всегда рядом", - сказал Филатов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДнипроБорис Филатов