ua ru
Сб, 27 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Філатов показав чергову партію оснащення, яким Дніпро забезпечує бійців

Новость на русском →
Субота 27 травня 2023 17:23
Філатов показав чергову партію оснащення, яким Дніпро забезпечує бійців Фото: мер Дніпра Борис Філатов (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Бійці Української добровольчої армії, що воюють у складі однієї з бригад ЗСУ, забрали чергову партію обладнання та амуніції від Дніпра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова.

Зокрема, мова йде про два генератори, прилади нічного бачення та тепловізори, також 120 комплектів шоломів, термобілизни, берців і форми. А ще - дві вантажівки високої прохідності.

"Хочу побажати хлопцям, щоб усе це обладнання, яке передала територіальна громада Дніпра, максимально ефективно було використано на фронті. Ми й далі це робитимемо (підтримуватимемо армійців, - ред.). Не тому, що це мої друзі. А тому, що Українська добровольча армія, мабуть, одна з найбільш ефективних частин наших Збройних сил, наших оборонців. Тому разом до перемоги. Ми завжди поруч", - сказав Філатов.

Філатов показав чергову партію оснащення, яким Дніпро забезпечує бійців

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Днипро Борис Філатов
NEWS
Надбавки до пенсії, тарифи на світло та воду: що зміниться в Україні з 1 червня
Надбавки до пенсії, тарифи на світло та воду: що зміниться в Україні з 1 червня
DAILY
Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром