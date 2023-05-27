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Филатов показал очередную партию оснащения, которым Днепр обеспечивает бойцов

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Суббота 27 мая 2023 17:23
Филатов показал очередную партию оснащения, которым Днепр обеспечивает бойцов Фото: мэр Днепра Борис Филатов (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Войствующие в составе одной из бригад ВСУ бойцы Украинской добровольческой армии забрали очередную партию оборудования и амуниции от Днепра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова.

В частности, речь идет о двух генераторах, приборах ночного видения и тепловизорах, а также всего 120 комплектов шлемов, термобелья, берцов и формы. А еще - два грузовика высокой проходимости.

"Хочу пожелать ребятам, чтобы все это оборудование, которое передало территориальное общество Днепра, максимально эффективно было использовано на фронте. Мы будем и дальше это делать (поддерживать армейцев, - ред.). Не потому, что это мои друзья. А потому, что Украинский добровольческая армия, пожалуй, одна из наиболее эффективных частей наших Вооруженных сил, наших защитников. Поэтому вместе с победой. Мы всегда рядом", - сказал Филатов.

Филатов показал очередную партию оснащения, которым Днепр обеспечивает бойцов

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Днипро Борис Филатов
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