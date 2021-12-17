Филатов подписал меморандум с муниципалитетом Израиля о поддержке стартапов

"Днепр - город талантливых людей, умеющих работать. Город бизнеса и инноваций. Здесь всегда ценят взаимовыгодное сотрудничество и открыты к новым возможностям", - сказал мэр Днепра Борис Филатов при подписании меморандума, которое проходило в Киеве во время крупного Украино-израильского инновационного саммита.

Общая программа создает новые возможности для израильско-украинских стартап-компаний. Ожидается, что это упростит разработчикам дальнейшее привлечение инвестиций и позволит быстрее выйти на международную арену.

"Это действительно первый случай такой коллаборации муниципалитетов на фоне технологий, новаторства и бизнеса. Мы, пожалуй, впервые создаем общую экосистему, предполагающую продвижение стартапов", - сказала директор департамента развития бизнеса муниципалитета Нетании (Израиль) Ирэна Лившиц.

Со своей стороны основательница и директор агентства "Глобальная Израильская инициатива" Алена Новгородская назвала этот проект стратегически важным: "Мы счастливы, что нашли в лице этих муниципалитетов надежных партнеров. У нас есть понимание того, что путь будет длительным (ведь проект является стратегически важным), но это - первые значительные шаги".