Філатов підписав угоду про повоєнне відновлення Дніпра з Осакою

"Дякую, мере Борисе Філатов. Ми підписали угоду про підтримку зусиль з реконструкції. Ми хочемо допомогти Дніпру відновитися та відбудуватися. Ми й надалі надаватимемо підтримку в надії, що це допоможе відбудові міста Дніпра. Я сподіваюся, що мир буде якнайшвидше", - сказав Хідеюкі Йокояма.

Це перша зустріч двох мерів, утім торік японське місто вже допомагало Дніпру - надіславши вантажівки, карети "швидкої" і транспорт з рятувальним спорядженням.

"Ми хочемо повідомити світові, що ми не сам на сам із цією війною та що підтримка з усіх країн продовжується", - зазначив Борис Філатов.

Відомо також, що під час закордонного візиту Філатов зустрінеться з японським бізнесом, аби презентувати перспективні проекти повоєнного відновлення Дніпра та його зміцнення зараз.