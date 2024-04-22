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Філатов підписав угоду про повоєнне відновлення Дніпра з Осакою

Понеділок 22 квітня 2024 16:58
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Філатов підписав угоду про повоєнне відновлення Дніпра з Осакою Фото: Дніпро підписало угоду про повоєнне відновлення з Осакою (прес-служба)
Автор: Сергій Новіков

Мери Хідеюкі Йокояма та Борис Філатов підписали Угоду про сприяння Осаки повоєнному відновленню Дніпра. Це місто є другим за потужністю мегаполісом Японії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Дніпровської міськради.

"Дякую, мере Борисе Філатов. Ми підписали угоду про підтримку зусиль з реконструкції. Ми хочемо допомогти Дніпру відновитися та відбудуватися. Ми й надалі надаватимемо підтримку в надії, що це допоможе відбудові міста Дніпра. Я сподіваюся, що мир буде якнайшвидше", - сказав Хідеюкі Йокояма.

Це перша зустріч двох мерів, утім торік японське місто вже допомагало Дніпру - надіславши вантажівки, карети "швидкої" і транспорт з рятувальним спорядженням.

"Ми хочемо повідомити світові, що ми не сам на сам із цією війною та що підтримка з усіх країн продовжується", - зазначив Борис Філатов.

Відомо також, що під час закордонного візиту Філатов зустрінеться з японським бізнесом, аби презентувати перспективні проекти повоєнного відновлення Дніпра та його зміцнення зараз.

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Дніпро Борис Філатов Японія
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