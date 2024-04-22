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Филатов подписал соглашение о послевоенном восстановлении Днепра с Осакой

Понедельник 22 апреля 2024 16:58
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Филатов подписал соглашение о послевоенном восстановлении Днепра с Осакой Фото: Днепр подписало соглашение о послевоенном восстановлении с Осакой (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Мэры Хидеюки Йокояма и Борис Филатов подписали Соглашение о содействии Осаки послевоенному восстановлению Днепра. Этот город является вторым по мощности мегаполисом Японии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Днепровского горсовета.

"Спасибо, мере Борис Филатов. Мы подписали соглашение о поддержке усилий по реконструкции. Мы хотим помочь Днепру восстановиться и отстроиться. Мы будем и дальше оказывать поддержку в надежде, что это поможет восстановлению города Днепра. Я надеюсь, что мир будет как можно быстрее", - сказал Хидеюки Йокояма.

Это первая встреча двух мэров, однако в прошлом году японский город уже помогал Днепру - отправив грузовики, кареты "скорой" и транспорт со спасательным снаряжением.

"Мы хотим сообщить миру, что мы не один на один с этой войной и что поддержка со всех стран продолжается", - отметил Борис Филатов.

Известно также, что во время заграничного визита Филатов встретится с японским бизнесом, чтобы презентовать перспективные проекты послевоенного обновления Днепра и его укрепления сейчас.

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Днепр Борис Филатов Япония
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