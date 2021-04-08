Філатов: озеленення Дніпра - системна робота, до якої долучається не лише мерія

Про це заявив мер Дніпра Борис Філатов під час акції з озеленення нового скверу у Новокодацькому районі, передає прес-служба.

"Дерева висаджували завжди, утім, нині ми зосереджені на тому, аби робити це централізовано - силами відповідних департаментів, небайдужих містян, бізнесу. Ця робота системна. Важливо, коли люди, наші земляки, також долучаються до цього", - сказав мер Дніпра Борис Філатов, який також долучився до акції з озеленення.

Новий сквер розташовується по вулиці Новоорловській, 1-А - біля НВК № 59.

У сквері висадять клени, ясені та дуби.

Загалом під час проведення акції "Дніпро квітучий" силами міської влади, представників громадськості, бізнесу та небайдужих дніпрян висадять понад 10 тис. дерев і кущів.