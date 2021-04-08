ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Філатов: озеленення Дніпра - системна робота, до якої долучається не лише мерія

Новость на русском → Київ, Четвер 08 квітня 2021 14:50
Філатов: озеленення Дніпра - системна робота, до якої долучається не лише мерія Фото: Борис Філатов під час акції з озеленення нового скверу у Дніпрі (прес-служба)
Автор: РБК-Україна

Замість старих аварійних дерев у Дніпрі буде з’являтись більше нових зелених насаджень.

Про це заявив мер Дніпра Борис Філатов під час акції з озеленення нового скверу у Новокодацькому районі, передає прес-служба.

"Дерева висаджували завжди, утім, нині ми зосереджені на тому, аби робити це централізовано - силами відповідних департаментів, небайдужих містян, бізнесу. Ця робота системна. Важливо, коли люди, наші земляки, також долучаються до цього", - сказав мер Дніпра Борис Філатов, який також долучився до акції з озеленення.

Новий сквер розташовується по вулиці Новоорловській, 1-А - біля НВК № 59.

У сквері висадять клени, ясені та дуби.

Загалом під час проведення акції "Дніпро квітучий" силами міської влади, представників громадськості, бізнесу та небайдужих дніпрян висадять понад 10 тис. дерев і кущів.

Філатов: озеленення Дніпра - системна робота, до якої долучається не лише мерія

Нагадаємо, раніше Борис Філатов повідомляв, що у Дніпрі триває будівництво індустріального парку "Innovation Forpost", який розташовується на території колишнього промислового заводу. Проект має допомогти залучити у місто нових інвесторів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Борис Філатов Дніпро деревья
NEWS
В ОП розповіли, чи буде Зеленський йти на другий президентський термін
В ОП розповіли, чи буде Зеленський йти на другий президентський термін
DAILY
Загострення на Донбасі: чи піде Росія в масштабний наступ на Україну
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Загострення на Донбасі: чи піде Росія в масштабний наступ на Україну