UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Филатов объявил в Днепре "ласковую украинизацию"

Фото: Борис Филатов (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

В следующем месяце на сессии горсовета рассмотрят программу содействия внедрению украинского языка в городе. Это будет началом "ласковой украинизации".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова в обращении к депутатам.

"Настало время вспомнить, что граждане страны, живущие по своей Конституции, должны руководствоваться ею во всех случаях", - отметил он.

Известно, что над разработкой программы будут работать постоянная комиссия по вопросам образования, культуры и спорта совместно с департаментами гуманитарной политики городского совета и национально-патриотического воспитания горсовета.

Напомним также, что в Днепре продолжается дерусификация. В городе переименовали уже более 70 топонимов, чьи названия были связаны со страной-агрессором Россией.

Читайте РБК-Украина в Google News
Борис ФилатовДнепр