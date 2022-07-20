Филатов объявил в Днепре "ласковую украинизацию"

В следующем месяце на сессии горсовета рассмотрят программу содействия внедрению украинского языка в городе. Это будет началом "ласковой украинизации".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова в обращении к депутатам.

"Настало время вспомнить, что граждане страны, живущие по своей Конституции, должны руководствоваться ею во всех случаях", - отметил он.

Известно, что над разработкой программы будут работать постоянная комиссия по вопросам образования, культуры и спорта совместно с департаментами гуманитарной политики городского совета и национально-патриотического воспитания горсовета.

Напомним также, что в Днепре продолжается дерусификация. В городе переименовали уже более 70 топонимов, чьи названия были связаны со страной-агрессором Россией.