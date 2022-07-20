Філатов оголосив у Дніпрі "лагідну українізацію"

Наступного місяця на сесії міськради розглянуть програму сприяння впровадженню української мови у місті. Це буде початком "лагідної українізації".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова у зверненні до депутатів.

"Настав час згадати, що громадяни країни, які живуть за своєю Конституцією, повинні керуватися нею у всіх випадках", - зазначив він.

Відомо, що над розробкою програми працюватимуть постійна комісія з питань освіти, культури та спорту спільно з департаментами гуманітарної політики міської ради та національно-патріотичного виховання міськради.

Нагадаємо також, що у Дніпрі триває дерусифікація. У місті перейменували вже понад 70 топонімів, чиї назви були пов’язані з країною-агресором Росією.