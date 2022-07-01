Филатов обвинил премьера в саботаже закупок для ВСУ

"Нам мешает премьер-министр, торпедирующий любые инициативы местного самоуправления, связанные с закупкой оборудования для нужд не только ТрО, но и ВСУ", - заявил мэр Днепра.

В частности, по словам Филатова, трудности возникают с самого начала, а именно с предоплатой товаров.

"В настоящее время местное самоуправление юридически ограничено постановлением Кабмина производить предоплату на покупку любых ресурсов. Мы платим только по факту, после того как продукция поставлена. Однако иностранные поставщики не работают без предоплаты. В связи с этим мы неоднократно обращались в Кабмин с просьбой изменить нормативную базу и дать нам возможность прямо и беспрепятственно делать закупки для армии и ТрО. Уже прошло пять заседаний Кабмина после нашего обращения", - добавил он.

Причиной недоверия премьера к ОМС является опасения о том, что если предоставить местному самоуправлению права прямых закупок, тогда "случатся сепаратизм и федерализация".

"Премьер на полном серьезе считает, что мы на деньги бюджета громад будем финансировать свои бригады", - отметил городской голова Днепра.

Филатов также прокомментировал заявления об обвинении в возможных откатах при покупке товаров, отметив, что первоочередной задачей является победа в войне, только после этого уместно проверять на предмет коррупции.

"Нам нужно выиграть войну, а не слушать, что будут говорить оппоненты. Мне некогда разбираться с жалобами в Антимонопольный комитет, исками в суд недовольных участников тендера. У нас в стране война. После Победы пусть приходят КРУ, НАБУ, ДБР. А сейчас у нас область и город обстреливаются ракетами, и нам нужно банально выжить и помочь армии настолько, насколько это в наших силах", - заявил Филатов.