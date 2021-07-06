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Филатов обсудил с послом Казахстана в Украине перспективы налаживания межрегиональных связей

Автор: РБК-Украина

Мэр Днепра Борис Филатов провел встречу с делегацией Республики Казахстан во главе с чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Украине Дарханом Калетаевым. Стороны обсудили перспективы налаживания и оживления казахстанско-украинских межрегиональных связей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу горсовета.

"Уверен, что эта наша встреча станет началом наших отношений", - сказал Калетаев.

Со своей стороны Филатов отметил, что город открыт к сотрудничеству, и рассказал также о личном отношении к республике.

"Для меня народ Казахстана - это не просто дружественная нам нация. Вся история моей семьи тесно связана с Казахстаном", - сказал Борис Филатов.

Представители делегации убеждены: Карагандинская область имеет много общего с Днепром.

Также речь шла об открытии почетного консульства Казахстана в Днепре и перспективах установления побратимских отношений между городами.

Напомним, ранее мэр Днепра Борис Филатов подписал меморандум с ЕБРР, который позволит городу обновить транспортную инфраструктуру левобережных жилмассивов и поддержать экологию.

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Борис ФилатовДнепрКазахстан