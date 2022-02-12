Филатов обсудил перспективы межкультурного сотрудничества с послом Азербайджана

"Спасибо, что вы нашли время для того, чтобы принять нашу делегацию. Событие действительно исторического значения - то, что происходит сейчас здесь, в Днепре. Ведь здесь присутствуют чрезвычайно интересные люди", - сказала Эльмира Ахундова.

В свою очередь, Дюсен Касеинов, генеральный секретарь ТюрКСОЙ, убежден, что сейчас развитие межкультурных связей имеет большое значение.

"Страна живет своей жизнью, все продолжается и, кроме мрачных прогнозов и новостей, должны быть и новости добрые - о культуре в частности. Мы думаем: чем мы - дирижеры, музыканты - можем помочь тому, чтобы мир понял, что мы поддерживаем вашу страну, и что сюда надо приезжать", - добавил он.

Со своей стороны Борис Филатов отметил, что Днепр высоко ценит визиты дипломатического корпуса и международных организаций.

"Для нас высокая честь сейчас принимать такую делегацию. У нас многонациональный и поликонфессиональный город. Здесь все живут дружески, и наша большая азербайджанская община принимает очень активное участие в жизни города. Не только в том, что касается культуры", - сказал Филатов.

Он также отметил, что история его семьи тесно связана с Казахстаном, и представил делегатам книгу собственного авторства об истории его рода, где описаны, в частности, те события.