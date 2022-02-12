Філатов обговорив перспективи міжкультурного співробітництва з послом Азербайджану

"Дякую, що ви знайшли час для того, аби прийняти нашу делегацію. Подія дійсно історичного значення - те, що відбувається зараз тут, у Дніпрі. Адже тут присутні надзвичайно цікаві люди", - сказала Ельміра Ахундова.

Своєю чергою, Дюсен Касєїнов, генеральний секретар ТюрКСОЙ, переконаний, що зараз розвиток міжкультурних зв’язків має неабияке значення.

"Країна живе своїм життя, все продовжується і, крім похмурих прогнозів і новин, повинні бути і новини добрі - про культуру зокрема. Ми думаємо: чим ми - диригенти, музиканти - можемо допомогти тому, аби світ зрозумів, що ми підтримуємо вашу країну, і що сюди треба приїжджати", - додав він.

Зі свого боку Борис Філатов наголосив, що Дніпро високо цінує візити дипломатичного корпусу та міжнародних організацій.

"Для нас висока честь нині приймати таку делегацію. У нас багатонаціональне і поліконфесійне місто. Тут усі живуть дружньо, і наша велика азербайджанська громада бере дуже активну участь у житті міста. Не лише в тому, що стосується культури", - сказав Філатов.

Він також наголосив, що історія його родини тісно пов’язана з Казахстаном, і презентував делегатам книгу власного авторства про історію його роду, де описано, зокрема, ті події.