Филатов обсудил с литовскими парламентариями финансовую помощь для Днепра
Мэр Днепра Борис Филатов обсудил с литовскими парламентариями перспективы адресной финансовой помощи для Днепра.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Филатова во время встречи с делегацией литовских парламентариев 22 апреля.
По его словам, после своей победы Украина потребует значительных финансовых ресурсов, ведь за почти два месяца войны только в Харькове россияне вдребезги разбомбили более 1,6 тыс. домов.
В то же время такая поддержка должна поступать адресно - для отдельного города или определенного крупного инфраструктурного объекта.
Стороны говорили также о важности отстаивания общей позиции на международной арене.
"Литва все понимает. Но нам надо синхронизировать нарратив. Вы говорите, в чем именно вы нуждаетесь, а мы дальше будем говорить об этом западным партнерам", - сказал вице-спикер литовского парламента Паулиус Саударгас.
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