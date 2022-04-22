Филатов обсудил с литовскими парламентариями финансовую помощь для Днепра

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Филатова во время встречи с делегацией литовских парламентариев 22 апреля.

По его словам, после своей победы Украина потребует значительных финансовых ресурсов, ведь за почти два месяца войны только в Харькове россияне вдребезги разбомбили более 1,6 тыс. домов.

В то же время такая поддержка должна поступать адресно - для отдельного города или определенного крупного инфраструктурного объекта.

Стороны говорили также о важности отстаивания общей позиции на международной арене.

"Литва все понимает. Но нам надо синхронизировать нарратив. Вы говорите, в чем именно вы нуждаетесь, а мы дальше будем говорить об этом западным партнерам", - сказал вице-спикер литовского парламента Паулиус Саударгас.