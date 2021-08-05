Филатов обсудил с генконсулом Германии дальнейшие перспективы сотрудничества

Сфера ее деятельности - пять восточных областей Украины.

"Спасибо за этот визит. Прекрасно, что нам удалось провести личную встречу, тем более, если вы недавно заняли эту должность. Мы очень хорошо общались с вашим предшественником. Я также всегда к вашему распоряжению", - сказал Борис Филатов.

Он также пригласил госпожу Байер посетить празднование Дня города Днепра в сентябре. Сейчас присутствие уже подтвердили около двух десятков представителей дипломатического сообщества разных стран мира.

Также стороны обсудили дальнейшие перспективы сотрудничества.

"Спасибо, что так быстро согласились на встречу. Для меня это - первый официальный визит, который я здесь провожу. И я действительно рада, что эта первая встреча проходит именно с вами", - отметила Таня Байер.

Также в эту пятницу, 6 августа, госпожа Байер посетит открытие выставки "Слом на Востоке. Жизнь меняется", посвященной 30-летнему юбилею воссоединения Германии. Она организована на аллее сквера Героев при содействии Посольства Федеративной республики Германия и Генерального консульства Федеративной республики Германия в Донецке с офисом в Днепре, а также Украинским институтом национальной памяти и при поддержке мэрии Днепра.