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Філатов обговорив із генконсулом Німеччини подальші перспективи співпраці

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Дніпро, Четвер 05 серпня 2021 16:31
Філатов обговорив із генконсулом Німеччини подальші перспективи співпраці Фото: Борис Філатов на зустрічі з генконсулом Танею Байєр (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

У четвер, 5 серпня, міський голова Дніпра Борис Філатов провів зустріч з генеральним консулом Німеччини Танею Байєр. Для новопризначеного дипломата це - перша офіційна зустріч на посаді.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу міськради.

Сфера її діяльності - п’ять східних областей України.

"Дякую за цей візит. Прекрасно, що нам вдалося провести особисту зустріч, тим паче, коли ви нещодавно обійняли цю посаду. Ми дуже добре спілкувалися з вашим попередником. Я також завжди є до вашого розпорядження", - сказав Борис Філатов.

Він також запросив пані Байєр відвідати святкування Дня міста Дніпра у вересні. Нині присутність уже підтвердили близько двох десятків представників дипломатичної спільноти різних країн світу.

Філатов обговорив із генконсулом Німеччини подальші перспективи співпраці

Також сторони обговорили подальші перспективи співпраці.

"Дякую, що так швидко погодилися на зустріч. Для мене це - перший офіційний візит, котрий я тут проводжу. І я дійсно рада, що ця перша зустріч проходить саме з вами", - зазначила Таня Байєр.

Також цієї п’ятниці, 6 серпня, пані Байєр відвідає відкриття виставки "Злам на Сході. Життя змінюється", присвяченої 30-річному ювілею возз’єднання Німеччини. Її організовано на алеї скверу Героїв за сприяння Посольства Федеративної республіки Німеччина і Генерального консульства Федеративної республіки Німеччина у Донецьку з офісом у Дніпрі, а також Українським інститутом національної пам’яті та за підтримки мерії Дніпра.

Як повідомлялось, У четвер, 22 липня, міський голова Дніпра Борис Філатов зустрівся з надзвичайним та повноважним послом держави Ізраїль в Україні Джоелем Ліоном. Це одна з останніх дипломатичних зустрічей пана Ліона на посаді.

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Борис Філатов
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