Філатов обговорив із генконсулом Німеччини подальші перспективи співпраці

У четвер, 5 серпня, міський голова Дніпра Борис Філатов провів зустріч з генеральним консулом Німеччини Танею Байєр. Для новопризначеного дипломата це - перша офіційна зустріч на посаді.

Сфера її діяльності - п’ять східних областей України.

"Дякую за цей візит. Прекрасно, що нам вдалося провести особисту зустріч, тим паче, коли ви нещодавно обійняли цю посаду. Ми дуже добре спілкувалися з вашим попередником. Я також завжди є до вашого розпорядження", - сказав Борис Філатов.

Він також запросив пані Байєр відвідати святкування Дня міста Дніпра у вересні. Нині присутність уже підтвердили близько двох десятків представників дипломатичної спільноти різних країн світу.

Також сторони обговорили подальші перспективи співпраці.

"Дякую, що так швидко погодилися на зустріч. Для мене це - перший офіційний візит, котрий я тут проводжу. І я дійсно рада, що ця перша зустріч проходить саме з вами", - зазначила Таня Байєр.

Також цієї п’ятниці, 6 серпня, пані Байєр відвідає відкриття виставки "Злам на Сході. Життя змінюється", присвяченої 30-річному ювілею возз’єднання Німеччини. Її організовано на алеї скверу Героїв за сприяння Посольства Федеративної республіки Німеччина і Генерального консульства Федеративної республіки Німеччина у Донецьку з офісом у Дніпрі, а також Українським інститутом національної пам’яті та за підтримки мерії Дніпра.