Филатов обратился к жителям Днепра: "Вы выбрали, теперь с них и спрашивайте"

Фото: Борис Филатов (из открытых источников)

Филатов заявил, что не боится досрочных выборов в местные советы

Монобольшинство, которое образовалось в Верховной раде после внеочередных выборов, имеет все инструменты для завершения реформы децентрализации. Об этом заявил мэр Днепра Борис Филатов в пятом выпуске авторской передачи "Спроси Филатова".

В то же время, как отметил Филатов, местные выборы станут возможными лишь после того, как территориальные общины будут иметь не только деньги, но и более широкие полномочия и исправленный избирательный закон.

"Главное – за какие законопроекты будет голосовать монокоалиция. Когда есть консолидированное большинство, она может принимать законы необходимые, так и те, что могут развернуть общественные процессы в обратное направление", – сказал Филатов.

Мэр также напомнил о практике, когда перед принятием государственных бюджетов центральная власть пыталась "ограбить" территориальные общины, а особенно город Днепр как бюджетообразующий мегаполис.

Филатов отметил, что к нему "поступают сигналы" о попытке возобновить этот метод. Такая ситуация, по его словам, может стоить городу воплощения ряда важных проектов. В частности, речь идет о троллейбусе на жилмассив Победа-6.

"Вы (жители города Днепр, - ред.) выбрали, а теперь вы с них спрашивайте", – добавил глава Днепра.

Филатов подчеркнул, что не боится досрочных выборов в местные советы. Взамен, кроме денег, территориальные общины должны получить больше полномочий. Речь идет, в частности, о полиции общественного порядка и экологический контроль, уверен Филатов.

Также, по мнению Филатова, количество местных депутатов должно сократиться, а сами они должны избираться от микротерриториальных общин, не быть партийным и заниматься исключительно территориями.