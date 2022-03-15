Филатов обратился к мировому сообществу с призывом оказать финансовую поддержку Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Днепра в Facebook .

По его мнению, мировое сообщество - мэры крупных городов, сенаторы, конгрессмены, миллиардеры, бизнесмены и инвесторы, которые уверяют, что поддерживают Украину, должны стать мировыми провайдерами Украины и ее послами доброй воли.

Также он добавил, что сейчас именно Днепр является ключевым гуманитарным хабом страны, который ежедневно принимает десятки тысяч переселенцев. Город требует немалых ресурсов, поэтому, если мир не может закрыть небо над Украиной, он должен помочь деньгами.

"То, что происходит в Украине сейчас - это не просто самая большая и самая страшная война со времен Второй мировой. Это - Библейский Выход. Если вы все не можете закрыть небо над Украиной, чтобы войска нацистов перестали бомбардировать родильные дома и больницы, убивать наших детей и стариков, то хотя бы помогите деньгами", - написал Филатов.

Он также отметил, что после того, как 24 февраля армия России впервые ударила ракетами по украинским городам, привычный мир был разрушен. Сейчас Днепр сконцентрирован на том, чтобы создать достаточные запасы лекарств и продуктов для раненых, которых доставляют сюда, и всех переселенцев.