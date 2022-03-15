Мер Дніпра Борис Філатов звернувся до світової спільноти з закликом надати фінансову підтримку Україні та Дніпру, який приймає тисячі переселенців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Дніпра у Facebook .

На його думку, світова спільнота - мери великих міст, сенатори, конгресмени, мільярдери, бізнесмени та інвестори, які запевняють, що підтримують Україну, мають стати світовими провайдерами України та її послами доброї волі.

Також він додав, що нині саме Дніпро є ключовим гуманітарним хабом країни, який щодня приймає десятки тисяч переселенців. Місто потребує чималих ресурсів, тож, якщо світ не може закрити небо над Україною, він має допомогти грошима.

"Те, що відбувається в Україні зараз - це не просто найбільша і найстрашніша війна з часів Другої Світової. Це - Біблійний Вихід. Якщо ви всі не можете закрити небо над Україною, щоб війська нацистів перестали бомбардувати пологові будинки та лікарні, вбивати наших дітей та старих, то хоча б допоможіть грошима", - написав Філатов.

Він також зазначив, що після того, як 24 лютого армія Росії вперше вдарила ракетами по українським містам, звичний світ було зруйновано. Нині Дніпро сконцентрований на тому, аби створити достатні запаси ліків та харчів для поранених, яких доправляють сюди, і всіх переселенців.