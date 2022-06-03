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Филатов обнародовал открытое обращение к СНБО и СБУ из-за Петровского

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Пятница 03 июня 2022 13:37
Филатов обнародовал открытое обращение к СНБО и СБУ из-за Петровского Фото: Борис Филатов (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Мэр Днепра Борис Филатов опубликовал открытое обращение в Совет национальной безопасности и обороны, Службу безопасности Украины, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, а также Национального антикоррупционного бюро.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Филатова в Facebook.

Мэр пишет, что в Днепре действует организованная преступная группировка, которую возглавляют Александр Петровский и Эмиль Арутюнян.

"Годами оно (преступная группировка - ред.) приобретало политическое влияние и кормилось по земельным схемам и имущественным сделкам, проталкивая "своих" людей везде - от государственных служб и ведомств до правоохранительных органов. Их бизнес-интересы развернуты не только на оккупированных территориях нашего государства, но и тесно связаны со страной-агрессором РФ", - заявил мэр.

По словам Филатова, с началом полномасштабного вторжения риторика подконтрольного Петровском-Арутюняну медийного пула стала откровенно пророссийской.

"Их блогеры сомнительного толка вместе с "телеканалом" D1 (где, среди прочего, работает ряд экс-чиновников времен Януковича) системно тиражируют лживые обвинения в адрес не только мэрии Днепра и Офиса Президента, но и украинских военных и добровольцев. Они снимают фальшивые фильмы (якобы за авторством зарубежных расследователей), где не просто искажают события 2014-го года, но и продвигают нарративы о неизбежном захвате Россией Днепра и всей Украины", - говорит Филатов.

По словам городского головы, все официальные документы с детальным наведением фактов уже отправлены в соответствующие ведомства.

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Днепр Борис Филатов
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