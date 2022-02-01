Филатов: в области здравоохранения удалось достичь консенсуса между разными ветвями власти

Днепр продолжает развивать единое медицинское пространство - обновляя городские медучреждения и их оборудование. В частности, совместно с Всемирным банком в приемном отделении Клинической больницы скорой медицинской помощи была сделана комплексная реконструкция - первая с момента возведения здания в 1970 году.

Это лечебное учреждение оказывает помощь пациентам разного профиля - с сердечно-сосудистыми патологиями, инсультами, острыми хирургическими и гинекологическими патологиями. Имеется также травматологический пункт. Врачи здесь имеют высокую квалификацию, а командная работа специалистов разного профиля позволяет ускорить процесс установления диагноза пациентов.

Так, помещения первого и цокольного этажа терапевтического отделения неотложной помощи перепланировали. Холл, где каждый день принимают около 150 пациентов, переоборудовали с учетом требований безбарьерности. Вместо деформированного пола, на который жаловались и пациенты, и персонал, устлали новый. В здании также установили два новых лифта и перестроили рампу.

В корпусе провели энергомодернизацию - утеплили фасад, заменили окна, кровлю, а также сети отопления, электроснабжения, вентиляции и противопожарной сигнализации. Вместе с Всемирным банком город также приобрел для отделения новое современное оборудование - в частности, аппарат мембранного плазмофереза, ангиографическую систему, магнитно-резонансный и компьютерный томографы, УЗИ-аппараты, рентгеновские аппараты.

Мэр Днепра Борис Филатов подчеркнул: реконструкции и приобретение нового оборудования для медучреждений города будут продолжаться. По его словам, именно в области здравоохранения удалось достичь консенсуса между разными ветвями власти. Результат таких консолидированных усилий будет только в пользу днепрян.

"В этом году у нас запланировано продолжение финансирования капитальной реконструкции городских лечебных заведений - не только клинических больниц, но и детских. Есть разные направления. Каждый раз я, как лидер территориальной общины, пытаюсь привезти высоких гостей, чтобы на примерах убедить их в необходимости оказывать городу помощь со стороны государства Такую непростую проблему, особенно в условиях недофинансирования здравоохранения, нужно решать совместно, поэтому планы у нас немалые, речь идет еще о пяти медучреждениях Днепра, что будет происходить как за счет городского бюджета, так и совместно с международными финансовыми институциями, посредством облгосадминистрации и за счет госбюджета - в рамках программы президента "Большая стройка", - сказал Филатов.