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Філатов обговорив з президентом TAPS підтримку родин загиблих та подолання наслідків обстрілів в Дніпрі

Фото: Борис Філатов (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Мер Дніпра Борис Філатов обговорив з президентом міжнародної організації TAPS Бонні Керролл підтримку родин загиблих та подолання наслідків обстрілів в Дніпрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міськради.

"Сьогодні наші стосунки міцніші, ніж будь-коли до цього. Ми привернули бізнес-лідерів до підтримки діяльності організації, а також ми доносимо до спільноти США і до всього світу, що відбувається в Україні, і якою важливою є роль цього прекрасного міста", - заявила Бонні Керролл.

Темою розмови під час зустрічі з Філатовим стали розвиток проектів підтримки родин загиблих та подолання наслідків російських обстрілів Дніпра. 

"Пані Керролл є справжнім другом українського народу і насамперед Дніпра. Вона завжди допомагає - як у міжнародному сенсі, так і практично. Від нашого міста в Америці вона є послом, котра спілкується з мерами, а також посадовцями і конгресменами. Окремо підкреслю, що шановна Бонні Керролл багато робить для зміцнення наших стосунків з американськими містами-партнерами. Це Амарилло (штат Техас) та Гранд-Репідс (штат Мічиган)", - наголосив Філатов. 

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