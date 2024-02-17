Филатов обсудил с президентом TAPS поддержку семей погибших и преодоление последствий обстрелов в Днепре

"Сегодня наши отношения крепче, чем когда-либо до этого. Мы привлекли бизнес-лидеров к поддержке деятельности организации, а также мы доносим до сообщества США и до всего мира, что происходит в Украине, и как важна роль этого прекрасного города", – заявила Бонни Кэрролл.

Темой разговора во время встречи с Филатовым стало развитие проектов поддержки семей погибших и преодоление последствий российских обстрелов Днепра.

"Госпожа Кэрролл является настоящим другом украинского народа и прежде всего Днепра. Она всегда помогает - как в международном смысле, так и практически. От нашего города в Америке она является послом, которая общается с мэрами, а также чиновниками и конгрессменами. Отдельно подчеркну, что уважаемая Бонни Кэрролл многое делает для укрепления наших отношений с американскими городами-партнерами.