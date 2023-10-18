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Філатов обговорив з послом Австрії довгострокову підтримку Дніпра та допомогу у повоєнній відбудові

Фото: мер Дніпра Борис Філатов (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Міський голова Дніпра Борис Філатов провів зустріч із послом Австрійської Республіки в Україні Арадом Бенкьо. Сторони обговорили поточні події і безпекову ситуацію в Дніпрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Дніпровської міськради.

Основною темою розмови стали довгострокова підтримка, допомога у повоєнному відновленні й розвитку міста та країни загалом.

"Я хотів би наголосити, що Австрія на боці України і робить багато для надання їй допомоги. Намагаємося направляти її в русло економіки. Бо треба інвестувати в майбутнє - у відбудову та довгострокові проекти", - сказав посол Арад Бенкьо.

Він також додав, що австрійські підприємства, які залишилися працювати в Україні після повномасштабного вторгнення, нині зацікавлені продовжувати тут свою роботу.

Зі свого боку, мер Борис Філатов наголосив, що впевнена робота міжнародних бізнесів, а також регулярні візити до Дніпра іноземних дипломатів слугують, зокрема, хорошою моральною підтримкою для людей, які через російську агресію змушені жити посеред великої війни.

"Я згоден, що треба думати над довгостроковими перспективами, закладати основи того, як ми працюватимемо далі. Відповідно до можливостей місцевого самоврядування, ми готові надавати допомогу тим, хто хоче прийти до нас (іноземним бізнесам, - ред.) створювати тут робочі місця", - сказав Філатов.

 

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