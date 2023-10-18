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Филатов обсудил с послом Австрии долгосрочную поддержку Днепра и помощь в послевоенном восстановлении

Фото: мэр Днепра Борис Филатов (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Городской голова Днепра Борис Филатов провел встречу с послом Австрийской Республики в Украине Арадом Бенке. Стороны обсудили текущие события и ситуацию в Днепре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Днепровского горсовета.

Основной темой беседы стали долгосрочная поддержка, помощь в послевоенном восстановлении и развитии города и страны в целом.

"Я хотел бы отметить, что Австрия на стороне Украины и делает многое для оказания ей помощи. Пытаемся направлять ее в русло экономики. Потому что нужно инвестировать в будущее - в восстановление и долгосрочные проекты", - сказал посол Арад Бенке.

Он также добавил, что оставшиеся работать в Украине австрийские предприятия после полномасштабного вторжения сейчас заинтересованы продолжать здесь свою работу.

Со своей стороны, мэр Борис Филатов подчеркнул, что уверенная работа международных бизнесов, а также регулярные визиты в Днепр иностранных дипломатов служат, в частности, хорошей моральной поддержкой для людей, которые из-за российской агрессии вынуждены жить среди большой войны.

"Я согласен, что нужно думать над долгосрочными перспективами, закладывать основы того, как мы будем работать дальше. Согласно возможностям местного самоуправления, мы готовы оказывать помощь тем, кто хочет прийти к нам (иностранным бизнесам, – ред.) создавать здесь рабочие места" , – сказал Филатов.

 

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