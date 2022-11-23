Філатов обговорив із мером Парижу перспективи партнерства Дніпра з містами Франції

Зі свого боку, Філатов запропонував Ідальго сприяти встановленню побратимських відносин Дніпра з одним із великих міст Франції.

За його словами, під час розв’язаної росією війни саме міжмуніципальне партнерство ще більше зміцнює світову підтримку України та її громад. Надалі воно стане додатковим імпульсом у відбудові країни та співпраці міст в економічних і соціальних напрямах.

Так за останні дев’ять місяців Дніпро вже уклав угоди про партнерство з містами Осака (Японія) та Кельн (Німеччина).

Як відомо, у Франції триває великий міжнародний Конгрес мерів, що зібрав близько 10 тис. представників міжмуніципального співробітництва з усього світу.

Цьогоріч тут організували спеціальну панель, присвячену Україні.