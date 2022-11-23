UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Філатов обговорив із мером Парижу перспективи партнерства Дніпра з містами Франції

Фото: мер Дніпра Борис Філатов (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Мер Дніпра Борис Філатов зустрівся з мером Парижа Анн Ідальго. Сторони обговорювали можливості різнобічної співпраці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Дніпровської міської ради.

Зі свого боку, Філатов запропонував Ідальго сприяти встановленню побратимських відносин Дніпра з одним із великих міст Франції.

За його словами, під час розв’язаної росією війни саме міжмуніципальне партнерство ще більше зміцнює світову підтримку України та її громад. Надалі воно стане додатковим імпульсом у відбудові країни та співпраці міст в економічних і соціальних напрямах.

Так за останні дев’ять місяців Дніпро вже уклав угоди про партнерство з містами Осака (Японія) та Кельн (Німеччина).

Як відомо, у Франції триває великий міжнародний Конгрес мерів, що зібрав близько 10 тис. представників міжмуніципального співробітництва з усього світу.

Цьогоріч тут організували спеціальну панель, присвячену Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФранціяДнипроБорис Філатов