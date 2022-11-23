Филатов обсудил с мэром Парижа перспективы партнерства Днепра с городами Франции

Со своей стороны Филатов предложил Идальго способствовать установлению побратимских отношений Днепра с одним из крупных городов Франции.

По его словам, во время развязанной россией войны именно межмуниципальное партнерство еще больше укрепляет мировую поддержку Украины и ее общин. В дальнейшем он станет дополнительным импульсом в восстановлении страны и сотрудничестве городов в экономических и социальных направлениях.

Так, за последние девять месяцев Днепр уже заключил соглашения о партнерстве с городами Осака (Япония) и Кельн (Германия).

Как известно, во Франции продолжается крупный международный мэрский Конгресс, собравший около 10 тыс. представителей межмуниципального сотрудничества со всего мира.

В этом году здесь была организована специальная панель, посвященная Украине.