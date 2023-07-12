Мер Дніпра Борис Філатов обговорив з чеськими урядовцями та бізнесменами подальшу співпрацю з Дніпром. Місто пропонує проєкти підтримки інфраструктури та створення робочих місць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби міського голови Дніпра.

"Дніпро — це те місто, де б хотіли базуватися наші основні компанії. Ми хочемо почути від вас, чи можемо ми починати вже спільно працювати в сфері інфраструктури - як трамвайної, так і метро - аби інформувати партнерів про ініціативи, що можуть їх зацікавити. Ми плануємо з осені поглиблювати цю роботу. Це є пріоритетом наших уряду та президента. Підтримувати Україну до її перемоги, бути частиною її подальшого розвитку, бути партнерами", - наголосив уповноважений уряду Чехії з питань реконструкції України Томаш Копечний.

Він також додав, що саме позиція конкретики і послідовності планування мерії Дніпра робить співпрацю такою жвавою.

Наразі це вже пʼятий офіційний візит чеських представників до міста - включно із приїздом президента країни Петра Павела.

Як відомо, Чехія взяла патронат над Дніпром і областю.

На спільну зустріч прибула також низка представників чеських компаній, що спеціалізуються на енергетиці, охороні здоров’я і транспорті.

"Ми завжди отримували підтримку від офісу мера. І зараз настав час повернути це добро - допомагати чеським і дніпровським компаніям у довгостроковій перспективі", - сказав представник Українсько-чеської торгової палати Петр Крумпганзл.

Сторони також обговорили поглиблення проєктів очищення води та підготовку роботи Генерального консульства Чехії для Дніпра. Крім цього, йшлося і про ініціативи в галузі медицини.

Нині Чехія вже передала Дніпру три "швидкі" та оснащення до них. Місто планує розподілити це між лікарнями, військовими бригадами або ДСНС, пояснив Борис Філатов.