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Філатов назвав умову для успішного розвитку міст в Україні

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Дніпро, Вівторок 20 липня 2021 13:36
Філатов назвав умову для успішного розвитку міст в Україні Фото: мер Дніпра Борис Філатов (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

Мер Дніпра Борис Філатов привітав одне з потужних підприємств із відкриттям логістичного центру та наголосив на важливості створення нових робочих місць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міськради Дніпра.

Ефективна співпраця місцевого самоврядування та бізнесу дозволяє Дніпру отримувати нові робочі місця.

Борис Філатов наголосив, що для нього як для мера великого міста важливо, аби бізнес був соціально відповідальним. Так під час локдауну торік "Біосфера" активно підтримувала платформу допомоги самотнім літнім людям. Нині - долучається до екологічних ініціатив міста. 20 липня корпорація "Біосфера" відкрила новий складський комплекс. Тут зберігають й обробляють продукцію компанії. Звідси ж вона експортується, зокрема, на міжнародні ринки.

Філатов назвав умову для успішного розвитку міст в Україні

"Наш Дніпро славний своїми інтелектом і професійністю. Для міста важливо, щоб створювалися нові робочі місця. Коли це відбувається, коли зберігається так звана спадкоємність під час виробництва - це прекрасно. У всіх сферах діяльності", - сказав міський голова.

Зі свого боку засновник та СЕО корпорації "Біосфера" Андрій Здесенко зауважив наступне.

"Кілька років тому ми придбали цю площу у вже неробочого виробництва та менше ніж за рік змогли трансформувати весь простір під новий логістичний центр. Він відображає нашу потребу у розширенні. Ми збільшуємо наш потенціал майже вдвічі і готуємося до ще більшого розвитку", - сказав він.

Філатов назвав умову для успішного розвитку міст в Україні

Також Борис Філатов та Андрій Здесенко оглянули виробничі потужності підприємства, одна з яких працює на виготовлення дитячих підгузків. Сучасна лінія здатна щохвилини випускати 600 таких продуктів.

Як повідомлялося, раніше Філатов розповів, що Дніпро продовжує системне створення якісного освітнього простору. Школи стають комфортними як для дітей, так і для педагогів, а ремонти відбуваються у всіх районах міста.

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Борис Філатов
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