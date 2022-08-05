Филатов наградил военных Воздушного командования "Восток"
В преддверии Дня воздушных сил ВСУ, мэр Днепра Борис Филатова наградил военных Воздушного командования "Восток" медалями "Защитник отечества".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение горсовета.
"Медали не просто от городского головы, а от имени всех жителей нашей территориальной общины. Это тот небольшой вклад, который мы можем сделать для мотивации защитников. Ведь они прикрывают небо от крылатых ракет, которые на наши головы отправляет страна-агрессор. Мэрия Днепра в дальнейшем будет продолжать помогать нашим бойцам (по всем родам войск) всем, чем может - для приближения победы Украины", - сказал Филатов.
В общем, до полномасштабного вторжения РФ в Украину, некоторые из награжденных сегодня бойцов участвовали в ООС.
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