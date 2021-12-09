Филатов: мэрия и дальше будет развивать инклюзивно-ресурсные центры в Днепре

В настоящее время в Днепре на правом и левом берегах работают два инклюзивно-ресурсных центра. Их задача - предоставить комплексную оценку развития детям с особыми образовательными потребностями, которая становится основой для дальнейшего инклюзивного обучения. Родители или законные представители детей также могут получить консультации и психологическую помощь. Здание такого центра на левом берегу недавно реконструировали и закупили все необходимое оборудование для занятий.

Жительница Днепра Елена Чикаренко, заботящаяся о всестороннем развитии сына, таким обновлением довольна: "Мы ждали этого, записывались заранее. К этому заведению удобнее добраться, он доступен. Здесь активный молодой персонал. У них новые методики. Мы видели однозначное развитие ребенка. И возлагаем большие надежды".

Реконструированный Инклюзивно-ресурсный центр №2 расположен на первом этаже здания по адресу: просп. Слобожанский, 46-А. Когда-то здесь был детсад, позже - отдел образования Индустриального райсовета.

После масштабного ремонта здесь обустроили отдельные кабинеты для каждого специалиста - практических психологов, реабилитологов, логопеда и учителей-дефектологов. Отремонтировали и полностью оборудовали туалеты. Обновили системы вентиляции и отопления. Установили пожарную сигнализацию и светозвуковое оповещение. Город также приобрел интерактивные панели и пол, телевизоры, шведскую стенку, тренажеры, массажные принадлежности, сухой бассейн, необходимые для занятий. Все комнаты светлые и яркие.

"Теперь здесь очень комфортные условия для детей. Наше новое оборудование может использоваться для всех групп детей - с задержкой психического развития, гипердинамическим синдромом, расстройствами аутического спектра. За период работы центра наши специалисты провели более 1,3 тыс. комплексных оценок и более 2 тыс. коррекционно-развивающих занятий. Сейчас ежедневно к нам приходят 12-15 детей", - рассказала директор инклюзивно-ресурсного центра № 2 Ольга Иванова.

Мэр Днепра Борис Филатов отмечает: мэрия и дальше будет развивать такие заведения. Сейчас есть планы по увеличению их количества.

"Территориальная община должна помогать всем своим жителям. Мы не можем оставлять без поддержки детей, нуждающихся в реабилитации. Поэтому все здесь сделано по высоким стандартам. Относительно этого центра есть еще ряд вопросов. Когда у нас появится такая возможность - мы будем решать вопросы расширения инклюзивно-ресурсного центра и на второй этаж", - сказал Борис Филатов.