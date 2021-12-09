Філатов: мерія і надалі розвиватиме інклюзивно-ресурсні центри у Дніпрі

Нині у Дніпрі на правому і лівому берегах працюють два інклюзивно-ресурсних центри. Їхнє завдання - надати комплексну оцінку розвитку дітям з особливими освітніми потребами, яка стає основою для подальшого інклюзивного навчання. Батьки або законні представники дітей також можуть отримати тут консультації та психологічну допомогу. Будівлю такого центру на лівому березі нещодавно реконструювали та закупили все необхідне устаткування для занять.

Жителька Дніпра Олена Чікаренко, яка дбає про всебічний розвиток сина, таким оновленням задоволена: "Ми чекали цього, записувалися заздалегідь. До цього закладу зручніше дістатися, він доступний. Тут активний молодий персонал. У них нові методики. Ми бачило однозначний розвиток дитини. І покладаємо великі надії".

Реконструйований Інклюзивно-ресурсний центр № 2 розташований на першому поверсі будівлі за адресою: просп. Слобожанський, 46-А. Колись тут був дитсадок, пізніше - відділ освіти Індустріальної райради.

Після масштабного ремонту тут облаштували окремі кабінети для кожного фахівця - практичних психологів, реабілітологів, логопеда та вчителів-дефектологів. Відремонтували та повністю обладнали вбиральні. Оновили системи вентиляції та опалення. Встановили пожежну сигналізацію та світлозвукове оповіщення. Місто також придбало інтерактивні панелі та підлогу, телевізори, шведську стінку, тренажери, масажне приладдя, сухий басейн, потрібне для занять приладдя. Усі кімнати світлі та яскраві.

"Тепер тут дуже комфортні умови для дітей. Наше нове обладнання може використовуватися для всіх груп дітей - із затримкою психічного розвитку, гіпердинамічним синдромом, розладами аутичного спектра. За період роботи центру наші фахівці провели понад 1,3 тис. комплексних оцінок і більше ніж 2 тис. корекційно-розвивальних занять. Нині щодня до нас приходять 12-15 дітей", - розповіла директорка інклюзивно-ресурсного центру № 2 Ольга Іванова.

Мер Дніпра Борис Філатов наголошує: мерія і надалі розвиватиме такі заклади. Нині є плани щодо збільшення їхньої кількості.

"Територіальна громада повинна допомагати всім своїм мешканцям. Ми не можемо лишати без підтримки дітей, які потребують реабілітації. Тому все тут зроблено за високими стандартами. Стосовно цього центру є ще низка питань. Коли у нас з’явиться така можливість - ми вирішуватимемо питання розширення інклюзивно-ресурсного центру і на другий поверх", - сказав Борис Філатов.