Филатов: меморандум с USAID привлечет в Днепр лучших специалистов для модернизации теплоснабжения

Филатов назвал подписание этого меморандума знаковым, ведь такая договоренность средствами предусматривает, что зарубежные партнеры будут инвестировать в комплексную модернизацию муниципальной системы теплоснабжения. Это снизит тепловые потери, а горожане взамен почувствуют пользу от этой работы на собственном кошельке.

"Это важно для города не только потому, что техническая помощь со стороны американского правительственного агентства будет бесплатной. Это имеет весомое значение еще и потому, что город в очередной раз получил серьезное доверие от международных правительственных организаций. Это действительно почетно, и мы понимаем всю ответственность работы", - отметил Борис Филатов.

Для участия в программе независимого агентства федерального правительства США Днепр был выбран среди 150 городов-претендентов. В целом по результатам конкурса USAID международную техническую помощь, которая будет достигать сотен тысяч долларов? получат только шесть территориальных общин.

В разговоре с западными партнерами Борис Филатов отметил, что Днепр всегда готов сотрудничать в рамках проектов, которые развивают город, а новая договоренность с USAID является системным продолжением начатого ранее сотрудничества.

Со своей стороны операционный директор ESP Сара Микал Алдерфер заметила, что Днепр занимает активную позицию в решении своих вопросов теплоснабжения, которые сейчас являются проблемными для всей страны.

"Участие Днепра в этом конкурсе продемонстрировало его готовность к сотрудничеству. И я ожидаю только лучших результатов нашей работы в Днепре", - добавил он.

Представители USAID также положительно оценивают опыт города в комплексной термомодернизации школ и детсадов, которая проходит в рамках взаимодействия с европейскими финансовыми институтами.

"Мы ожидаем активное участие и предложения от мэрии Днепра и профильных предприятий. С профессиональной точки зрения я заинтересована увидеть анализ и оценку - как можно интегрировать существующую систему теплоснабжения Днепра в новую схему теплоснабжения", - сообщила руководитель команды теплоснабжения ESP Диана Корсакайте и добавила, что она с коллегами намерена поближе познакомиться с Днепром во время дальнейшего сотрудничества.

Отметим, что в рамках технической помощи USAID будет разработана схема теплоснабжения города и долгосрочная стратегия развития ее системы. Эксперты помогут очертить перечень приоритетных проектов для улучшения комплекса теплоснабжения.