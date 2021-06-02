Філатов: меморандум з USAID залучить до Дніпра найкращих фахівців для модернізації теплопостачання

Філатов назвав підписання цього меморандуму знаковим, адже така домовленість коштами передбачає, що закордонні партнери інвестуватимуть у комплексну модернізацію муніципальної системи теплопостачання. Це знизить теплові втрати, а містяни натомість відчують користь від цієї роботи на власному гаманці.

"Це важливо для міста не лише тому, що технічна допомога з боку американського урядового агентства буде безоплатною. Це має вагоме значення ще й тому, що місто вкотре отримало серйозну довіру від міжнародних урядових організацій. Це дійсно почесно, і ми розуміємо всю відповідальність подальшої роботи", - зазначив Борис Філатов.

Для участі у програмі незалежного агентства федерального уряду США Дніпро був обраний серед 150 міст-претендентів. Загалом за результатами конкурсу USAID міжнародну технічну допомогу, що сягатиме сотень тисяч доларів, отримають лише шість територіальних громад.

У розмові з західними партнерами Борис Філатов наголосив, що Дніпро завжди готовий співпрацювати в рамках проєктів, що розвивають місто, а нова домовленість з USAID є системним продовженням розпочатої раніше співпраці.

Зі свого боку операційний директор ESP Сара Мікал Алдерфер зауважила, що Дніпро займає активну позицію у вирішенні своїх питань теплопостачання, які наразі є проблемними для всієї країни.

"Участь Дніпра у цьому конкурсі продемонструвала його готовність до співпраці. І я очікую лише найкращих результатів нашої роботи у Дніпрі", - додав він.

Представники USAID також позитивно оцінюють досвід міста у комплексній термомодернізації шкіл і дитсадків, яка проходить у рамках взаємодії з європейськими фінансовими інституціями.

"Ми очікуємо на активну участь і пропозиції від мерії Дніпра та профільних підприємств. З професійної точки зору я зацікавлена побачити аналіз та оцінку - як можна інтегрувати наявну систему теплопостачання Дніпра у нову схему теплопостачання", - повідомила керівник команди теплопостачання ESP Діана Корсакайте та додала, що вона з колегами має намір ближче познайомитися з Дніпром під час подальшої співпраці.

Зазначим, що у рамках технічної допомоги USAID буде розроблено схему теплопостачання міста та довгострокову стратегію розвитку її сиcтеми. Експерти допоможуть окреслити перелік пріоритетних проєктів для покращення комплексу теплопостачання.