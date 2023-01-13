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Філатов: критична інфраструктура Дніпра забезпечена потужними генераторами

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П'ятниця 13 січня 2023 18:03
Філатов: критична інфраструктура Дніпра забезпечена потужними генераторами Фото: мер Дніпра Борис Філатов (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Дніпро готується і постійно прораховує різні сценарії, аби наперекір ворожим планам люди тут продовжували нормальне життя. Водоканал, тепломережі, метро, лікарні забезпечені потужними генераторами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова в ефірі "Дніпро TV".

"Наші побратими з німецького міста Кельн передали нам їх близько 300. Також днями до Дніпра надійшли ще 220 генераторів від американських партнерів. Вони не високої потужності, але стануть у пригоді. Зараз розмірковуємо, куди їх передати. Може, мобільним операторам, щоб підтримувати стільниковий зв’язок. Або, може, ОСББ", - сказав Філатов.

Раніше ми писали, що минулої ночі російські окупанти знову обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Ворог із артилерії атакував Марганецьку громаду.

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Днипро Борис Філатов
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