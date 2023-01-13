Филатов: критическая инфраструктура Днепра снабжена мощными генераторами
Днепр готовится и постоянно просчитывает разные сценарии, чтобы наперекор враждебным планам люди здесь продолжали нормальную жизнь. Водоканал, теплосети, метро, больницы снабжены мощными генераторами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова в эфире "Днепр TV".
"Наши собратья из немецкого города Кельн передали нам их около 300. Также на днях в Днепр поступили еще 220 генераторов от американских партнеров. Они не высокой мощности, но пригодятся. Сейчас размышляем, куда их передать. Может, мобильным операторам, чтобы поддерживать сотовый" связь. Или, может, ОСМД", - сказал Филатов.
Ранее мы писали, что минувшей ночью российские кафиры снова обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Враг из артиллерии атаковал Марганецкую общину.
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