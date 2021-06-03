Филатов на Конгрессе местных и региональных властей призвал передать ПТУ крупным городам

Только крупные города, как крупнейшие работодатели, могут навести порядок с профессиональным образованием - формировать запрос на востребованные профессии и дать будущим выпускникам училищ перспективы в трудоустройстве. Для этого нужно наконец завершить процесс передачи ПТУ областным центрам, ставшей уже "перезревшей" проблемой.

Об этом заявил мэр Днепра Днепра Борис Филатов 3 июня во время первого заседания одной из палат Конгресса местных и региональных властей, который проходит в Хмельницком.

В частсности, Филатов призвал президента дать соответствующее поручение, чтобы процесс передачи училищ получил новый импульс - без искусственного усложнения и затягивания.

"Чтобы процесс дошел до логического завершения и многострадальные ПТУ наконец сделали окончательный шаг к местному самоуправлению, оставив МОН его надлежащую методическую роль", - заявил Филатов.

По его словам, уже не один год областные центры финансируют ПТУ, но не имеют права вмешиваться в их дела. Только в этом году крупные города потратят на это 6 миллиардов.

Филатов также отметил, что имел по этому поводу ряд разговоров с руководством Офиса президента и премьер-министром, в том числе и во время инвестиционного форума в Днепре. Впрочем, несмотря на наличие принципиального согласия на уровне звена исполнителей есть бюрократическое сопротивление.

"Училища обещали передать областным центрам. Но министерство пока не завершило этот процесс и для облгосадминистраций, которые отвечают за заведения в небольших городах", - добавил он.

Кроме того, Филатов привел примеры, когда задержка с передачей ПТУ областным центрам приводит к тому, что училища кое-где готовят специалистов профессий, в которых уже фактически не нуждается рынок труда, а также рассказал о заведениях, которые, пытаясь "выживать", сдают свои территории в аренду частным фирмам.

"Только крупные города могут сломать стереотип, что технические специальности - это что-то бесперспективное. Областные центры являются крупнейшими работодателями. Они имеют мощные бюджеты и способны навести порядок с ПТУ. Чтобы формировать перечень действительно нужных профессий и объективные лицензионные объемы. Это справедливо, когда община инвестирует в обучение специалистов, которые будут дальше работать на ее благо. А город создает для этого надлежащие условия. Чтобы те, кто получает профессиональное образование, чувствовали себя нужными и видели свои перспективы", - отметил Филатов.

Со своей стороны президент Зеленский согласился с мэром Днепра.

"Мы должны очень быстро это сделать. Еще один вопрос, с которым я согласен - о гибкости профессий. Я действительно согласен с мэром Днепра. Мы все это знаем, мы родились в разных городах, где государственный заказ оторван от регионального запроса на профессионалов", - сказал Владимир Зеленский.