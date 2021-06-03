Філатов на Конгресі місцевих та регіональних влад закликав передати ПТУ великим містам

Лише великі міста, як найбільші роботодавці, можуть навести лад із професійною освітою - формувати запит на затребувані професії та дати майбутнім випускникам училищ перспективи у працевлаштуванні. Для цього потрібно нарешті завершити процес передання ПТУ обласним центрам, що вже стало перезрілою проблемою.

Про це заявив мер Дніпра Дніпра Борис Філатов 3 червня під час першого засідання однієї з палат Конгресу місцевих та регіональних влад, який проходить у Хмельницькому.

Зокрема, Філатов закликав президента дати відповідне доручення, аби процес передання училищ отримав новий імпульс - без штучного ускладнення та затягування.

"Щоб процес дійшов логічного завершення і багатостраждальні ПТУ нарешті зробили остаточний крок до місцевого самоврядування, залишивши МОН його належну методичну роль", - заявив Філатов.

За його словами, уже не один рік обласні центри фінансують ПТУ, але не мають права втручатися в їхні справи. Лише цьогоріч великі міста витратять на це 6 мільярдів.

Філатов також зауважив, що мав з цього приводу низку розмов з керівництвом Офісу президента та прем’єр-міністром, зокрема й під час інвестиційного форуму у Дніпрі. Утім, попри наявність принципової згоди на рівні ланки виконавців є бюрократичний спротив.

"Училища обіцяли передати обласним центрам. Але міністерство поки не завершило цей процес і для облдержадміністрацій, які відповідають за заклади у невеликих містах", - додав він.

Крім того, Філатов навів приклади, коли затримка з переданням ПТУ обласним центрам призводить до того, що училища подекуди готують фахівців професій, яких уже фактично не потребує ринок праці, а також розповів про заклади, які, намагаючись "виживати", здають свої території в оренду приватним фірмам.

"Лише великі міста можуть зламати стереотип, що технічні спеціальності - це щось безперспективне. Обласні центри є найбільшими роботодавцями. Вони мають потужні бюджети і здатні навести лад з ПТУ. Щоб формувати перелік дійсно потрібних професій та об’єктивні ліцензійні обсяги. Це справедливо, коли громада інвестує в навчання фахівців, що далі працюватимуть на її благо. А місто створює для цього належні умови. Щоб ті, хто здобуває професійну освіту, відчували себе потрібними та бачили свої перспективи", - наголосив Філатов.

Зі свого боку президент Зеленський погодився з мером Дніпра.

"Ми повинні дуже швидко це зробити. Ще одне питання, з яким я погоджуюся, - про гнучкості професій. Я дійсно згоден з мером Дніпра. Ми все це знаємо, ми народилися в різних містах, де державне замовлення відірване від регіонального запиту на професіоналів", - сказав Володимир Зеленський.