Филатов: государство должно отдать все несвойственные ей функции местному самоуправлению

В рамках реализации реформы децентрализации необходимо принять Муниципальный кодекс. Ведь только внедрение институциональных изменений превратит децентрализацию с симулякра на реальную реформу.

Как известно, на прошлой неделе, во время Совета развития общин и территорий президент дал распоряжение о разработке Муниципального кодекса. Глава Днепра также поприветствовал начатый диалог и подчеркнул: если центральная власть будет заинтересована, он и другие мэры городов готовы передать свои наработки по созданию Муниципального кодекса.

"Все, что делается на благо государства, местного самоуправления, на благо людей - мы готовы отдать. Пусть имплементируется, никаких проблем. Нужно определить четкие и понятные правила игры. Мы должны иметь возможности планирования - в частности, долгосрочного", - сказал Филатов.

По его словам, местному самоуправлению нужно иметь четкие финансовые компенсаторы и широкие полномочия. Прежде всего создание муниципальной полиции безопасности, как это есть в 18 странах Евросоюза, внедрение института мировых судей, которому будут доверять люди, а также передача местного самоуправления системы геокадастра.

В перечне также администрирования местных налогов, возможность осуществлять экологический контроль.

"Государство должно отдать все несвойственные ей функции местному самоуправлению. Зато заниматься госбезопасностью, внешней политикой, армией, экономикой. Благоустройство людей на местах, создание городской инфраструктуры и еще ряд вещей - дело местного самоуправления. Так делается во всем мире", - убежден Борис Филатов.