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Філатов: держава має віддати всі непритаманні їй функції місцевому самоврядуванню

Новость на русском → Дніпро, Понеділок 01 березня 2021 15:59
Філатов: держава має віддати всі непритаманні їй функції місцевому самоврядуванню Фото: Борис Філатов (прес-служба)
Автор: РБК-Україна

В рамках втілення реформи децентралізації необхідно ухвалити Муніципальний кодексу. Адже лише впровадження інституціональних змін перетворить децентралізацію з симулякру на реальну реформу.

Про це заявив мер Дніпра Борис Філатов, передає прес-служба.

Як відомо, минулого тижня, під час Ради розвитку громад та територій президент дав розпорядження про розробку Муніципального кодексу. Очільник Дніпра також привітав розпочатий діалог та наголосив: якщо центральна влада буде зацікавлена, він та інші мери міст готові передати свої напрацювання щодо створення Муніципального кодексу.

"Усе, що робиться на благо держави, місцевого самоврядування, на благо людей - ми готові віддати. Нехай імплементується, жодних проблем. Потрібно визначити чіткі та зрозумілі правила гри. Ми повинні мати можливості планування - зокрема, довгострокового", - сказав Філатов.

За його словами, місцевому самоврядуванню потрібно мати чіткі фінансові компенсатори та широкі повноваження. Насамперед створення муніципальної поліції безпеки, як це є у 18 країнах Євросоюзу, впровадження інституту мирових суддів, яким довірятимуть люди, а також передача місцевому самоврядуванню системи геокадастру.

У переліку також адміністрування місцевих податків, можливість здійснювати екологічний контроль.

"Держава має віддати всі непритаманні їй функції місцевому самоврядуванню. Натомість опікуватися держбезпекою, зовнішньою політикою, армією, економікою. Благоустрій людей на місцях, створення міської інфраструктури та ще низка речей - справа місцевого самоврядування. Так робиться у всьому світі", - переконаний Борис Філатов.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що мера Дніпра Бориса Філатова обрано главою регіонального відділення Асоціації міст України у Дніпропетровській області. Його призначення одноголосно підтримали голови та уповноважені представники 27 міст і ОТГ області.

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