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Филатов: с этого года и в дальнейшем будем предоставлять жилье врачам, учителям и воинам АТО

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Днепр, Суббота 11 сентября 2021 12:23
Филатов: с этого года и в дальнейшем будем предоставлять жилье врачам, учителям и воинам АТО Фото: Борис Филатов (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Мэр Днепра Борис Филатов вручил 29 врачам ковидных отделений городских больниц ключи от новых жилищ.

Об этом сообщает пресс-служба городского головы.

Бывшее общежитие, которое называли "Домом прокатчика", город получил на баланс от одного из заводов несколько лет назад.

Корпус здания 1937 года возведения был заброшенным. Его реконструировали и привели в порядок как внутри, так и снаружи. Полностью отремонтировали кровлю, заменили окна, все сети и коммуникации. Отреставрировали и фасад.

На трех этажах дома оборудовали 29 полноценных одно- и двухкомнатных квартир. Они полностью отремонтированы.

Списки претендентов на жилье подавались от медучреждений города. Нынешних уже владельцев квартир (врачи семи больниц) выбирала специальная комиссия. Основным критерием было количество отработанных часов с больными COVID-19.

"Сегодня мы заложили добрую традицию. С этого года и в дальнейшем мы будем предоставлять жилье нашим врачам, учителям, воинам АТО. У городского совета же есть различные программы реконструкции заброшенных общежитий, другого жилого фонда. Чтобы после соответствующего обновления служебное жилье получали те, кто работает на благо нашего города и территориальной общины. Мы будем обращать внимание прежде всего на молодых специалистов - чтобы они не выезжали в другие страны, а жили и работали в нашем городе", - подчеркнул мэр Днепра Борис Филатов.

По его словам, в дальнейшей практике город также будет придерживаться правила предоставления жилья "под ключ".

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Днепр Борис Филатов
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