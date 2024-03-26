Філатов домовився з мером Мілана про постачання автобусів: перша партія вже прямує в Україну

"Мілан продовжує підтримувати Україну. Автобусний парк міста Дніпро втратив багато транспортних засобів через бомбардування. У Мілані ми знаємо, на чиєму ми боці", - зазначив мер Мілана Сала.

Перша партія транспорту вже прямує в Україну.

"Це потужний імпульс для міжмуніципального партнерства обох країн. Сигнал підтримки і готовності продовжувати спільну роботу. Бо Дніпро, який у війні з росією є медичним, логістичним, гуманітарним та військовим центром, стає також і хабом міжнародної допомоги", - наголосив Філатов.