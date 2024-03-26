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Філатов домовився з мером Мілана про постачання автобусів: перша партія вже прямує в Україну

Фото: мер Дніпра домовився з мером Мілана про постачання автобусів (Comune di Milano)
Автор: Олександр Мороз

Мілан надав Дніпру автобуси, передачу яких мери Джузеппе Сала та Борис Філатов обговорювали під час зустрічі восени минулого року. Своєю чергою, Дніпро забезпечить ними низку українських громад, які зараз найбільше цього потребують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Дніпровської міськради.

"Мілан продовжує підтримувати Україну. Автобусний парк міста Дніпро втратив багато транспортних засобів через бомбардування. У Мілані ми знаємо, на чиєму ми боці", - зазначив мер Мілана Сала.

Перша партія транспорту вже прямує в Україну.

"Це потужний імпульс для міжмуніципального партнерства обох країн. Сигнал підтримки і готовності продовжувати спільну роботу. Бо Дніпро, який у війні з росією є медичним, логістичним, гуманітарним та військовим центром, стає також і хабом міжнародної допомоги", - наголосив Філатов.

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