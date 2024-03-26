RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Филатов договорился с мэром Милана о поставках автобусов: первая партия уже идет в Украину

Фото: мэр Днепра договорился с мэром Милана о поставках автобусов (Comune di Milano)
Автор: Александр Мороз

Милан предоставил Днепру автобусы, передачу которых мэры Джузеппе Сала и Борис Филатов обсуждали во время встречи осенью прошлого года. В свою очередь, Днепр обеспечит ими ряд украинских общин, которые сейчас больше всего в этом нуждаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Днепровского горсовета.

"Милан продолжает поддерживать Украину. Автобусный парк города Днепр потерял много транспортных средств из-за бомбежки. В Милане мы знаем, на чьей мы стороне", - отметил мэр Милана Сала.

Первая партия транспорта уже идет в Украину.

"Это мощный импульс для межмуниципального партнерства обеих стран. Сигнал поддержки и готовности продолжать совместную работу. Потому что Днепр, который в войне с россией является медицинским, логистическим, гуманитарным и военным центром, становится также и хабом международной помощи", - подчеркнул Филатов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДнипроМилан