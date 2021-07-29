Филатов: мы должны быть едины в поддержке украинских ветеранов и семей погибших

Днепр готов стать площадкой для международного диалога по поддержке украинских ветеранов и семей погибших. В этой работе мы должны быть едины.

По его словам, семь лет назад Днепр первым в стране начал муниципальную программу поддержки ветеранов и их семей "Семья героя". Сейчас ее продолжают развивать и изменять так, чтобы она действительно была полезной для людей.

Доктор Линда Дэвис, которая работала в Министерстве обороны США, является ветеранкой армии этой страны и известна своими программами реабилитации военнослужащих, эту инициативу Днепра назвала примером объединения усилий ради поддержки семей военных.

"Я поражена вашим прогрессом, которого вы достигли в этой поддержке, и тем, что вы говорите о ваших ветеранов и их семьях. Есть важный урок: всегда нужно быть рядом с теми, кто, встав на защиту своей страны, возвращается домой", - заявила Дэвис.

Также, по ее словам, необходимо и в дальнейшем поддерживать практику лечения как физических, так и ментальных травм. Это касается не только военных, но и их родных и даже тех, кто эту помощь оказывает.

Кроме этого, в Днепре уже три года работает первое украинское представительство международной программы помощи семьям погибших TAPS.

"Для меня честь говорить с Украиной. Меня всегда поражал героизм украинских военных - женщин и мужчин. Вся нация должна поддерживать ветеранов, их семьи, и тех, кто потерял жизнь в боях", - сообщил Джеймс Хатон, который почти тридцать лет был действующим офицером армии США.

В то же время в основе любого начинания, проекта или инициативы всегда должны быть справедливость, достойное отношение и четкие предложения, отметил мэр Днепра.

"Наша сегодняшняя встреча очень важна. В этой работе мы должны быть едины. Каждый город (большой или маленький), каждое селение является родным домом, куда с передовой возвращаются наши бойцы. Где остаются жить семьи тех, кто положил жизнь за свободу своей страны. И каждый из них должен быть уверен в своем завтра. Рассчитывать на поддержку и помощь при любых обстоятельствах", - резюмировал Филатов.